МОН хоче по-новому навчати кухарів та кондитерів - Клопотенко допоможе

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Міністерства освіти та науки.

“Коли Євген запропонував змінити підготовку кухарів, ми разом з управлінцями Києва підтримали його. Дійсно, зараз учні-кухарі вчаться за освітнім стандартом 2007 року, тоді як ринок праці вимагає від випускників вже інших навичок. Тож разом ми хочемо подолати розрив між підготовкою кваліфікованих робітників у профтехах і тим, чого реально потребує ринок праці. Проєкт, який плануємо запустити восени, триватиме кілька років і охопить новою програмою весь навчальний курс для учнів пілотних груп”, – розповів заступник міністра освіти і науки Ігор Гарбарук.

МОН разом з Євгеном Клопотенком працюватимуть над зміною навчання кухарів та кондитерів / Фото з сайту МОН

В межах пілоту учні не тільки опанують сучасні практики, а й змінять підхід до вивчення теоретичного матеріалу. Крім того, викладачі обох закладів мають пройти підвищення кваліфікації.

“Це лише перший етап реформи, мета якої зробити професію кухаря престижною та крутою. Ми створюємо зразкове професійне училище, досвід якого стане прикладом для професійних училищ по всій Україні. На першому етапі студентів забезпечили комфортними умовами для навчання та сучасною технічною базою. На черзі створення нової навчальної програми рівня провідних світових кулінарних шкіл. Ніяких котлет та радянського підходу до навчання”, – зазначив кулінарний експерт та шеф-кухар Євген Клопотенко.

Зокрема, як повідомили в МОН в Київському вищому професійному училищі швейного та перукарського мистецтва створено навчально-практичний центр (НПЦ) кулінарії та кейтерингу. У новий освітній простір інвестували майже 5,8 млн гривень. З них понад 2 млн гривень – кошти держбюджету, решта – майже 3,7 млн гривень – гроші місцевого бюджету. Планується, що надалі заклад візьме участь у пілотуванні проєкту.

Як повідомлялося, у 2021 році МОН затвердить методичні рекомендації, за якими в кожному регіоні проводитимуть вдосконалення мережі профосвіти.