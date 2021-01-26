Кремінь: Сподіваюся, цьогоріч у нас буде не менше десяти представників у регіонах

Уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь сподівається, що цьогоріч розпочнуть роботу 10 регіональних представників його офісу.

Як передає Укрінформ, про це мовний омбудсмен сказав в інтерв'ю Радіо Свобода.

«Нас трошки більше ніж 30 осіб працює у секретаріаті. Можливо, нас буде більше: ми хочемо мати регіональних представників. Сподіваємося, що до кінця 2021 року у нас буде не менше 10 таких представників у різних регіонах України. Скажімо, на заході, на сході. Зараз у нас є три представники, але вони відповідають виключно за свої сфери: хтось відповідає за взаємодію із правоохоронними органами, хтось – із закладами освіти, хтось – із закладами державної влади місцевого самоврядування», – сказав Кремінь.

Він уточнив, що серед 33 співробітників очолюваного ним офісу є і юристи, і бухгалтери.

«Звичайно, найбільше наше управління – по роботі зі зверненнями громадян», – зауважив мовний омбудсмен.

Як повідомлялося, 8 липня 2020 року Кабінет Міністрів призначив колишнього керівника Миколаївської обласної ради, депутата Верховної Ради восьмого скликання від «Народного фронту» Тараса Кременя мовним омбудсменом. До нього цю посаду обіймала завідувачка кафедри журналістики миколаївського Чорноморського національного університету імені Петра Могили Тетяна Монахова.

Посада мовного омбудсмена передбачена Законом «Про забезпечення функціонування української мови як державної». Цей закон Верховна Рада ухвалила 25 квітня 2019 року,

З 16 січня 2021 року діє стаття 30-та закону, за якою вся сфера обслуговування має перейти на українську мову. На прохання клієнта можуть обслужити також іншою мовою, прийнятною для обох сторін.