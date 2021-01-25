Послуги українською - для захисту прав споживачів працює «гаряча лінія»

У мовного омбудсмена пропонують в разі порушення прав на отримання інформації чи послуг державною мовою перш за все спробувати вирішити ситуацію на місці.

Про це йдеться у повідомленні на сторінці уповноваженого із захисту державної мови Тараса Кременя у Фейсбуці, передає Укрінформ.

"Нагадуємо: якщо ваше право на отримання інформації чи послуг державною мовою порушене, потрібно, передусім, спробувати вирішити ситуацію на місці: звернутися з проханням про обслуговування українською до персоналу, керівництва закладу чи на гарячу лінію торговельної мережі. Якщо ж ваше прохання проігноровано, надішліть скаргу на нашу електронну скриньку: skarha@mova-ombudsman.gov.ua або заповніть відповідну форму на сайті уповноваженого", - йдеться у повідомленні.

У робочі дні з 9:00 до 17:00 працює телефонна лінія, і в разі виникнення запитань щодо механізмів захисту своїх прав на отримання інформації та послуг українською можна звертатися за телефоном: 044 293 11 79.

У мовного омбудсмена нагадали, що від сьогодні в Україні після локдауну відновили роботу торговельні та розважальні центри, кінотеатри і театри, спортивні зали та фітнес-центри, кав’ярні та ресторани тощо, через шо кількість мовних порушень може збільшитися.

Як повідомляв Укрінформ, 16 січня 2021 року набули чинності норми статті 30 Закону "Про забезпечення функціонування української мови як державної", які регулюють використання державної мови у сфері обслуговування споживачів. Відповідно до цієї статті, державною мовою мають звертатися до споживачів в усіх сферах обслуговування. Така вимога стосується не лише сфери торгівлі. Йдеться також про освітні послуги (у тому числі гуртки і секції), медичне обслуговування, надання соціальних, юридичних, транспортних та інших послуг.

Українською мовою має подаватися інформація в цінниках, інструкціях, технічних характеристиках, маркуванні, квитках, меню тощо.

Верховна Рада 25 квітня 2019 року ухвалила Закон "Про забезпечення функціонування української мови як державної". Його статті впроваджуються в дію поетапно. Переважна більшість його норм набула чинності 16 липня 2019 року.