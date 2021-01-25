Біля Ради вимагають легалізації медичного канабісу

Біля Верховної Ради близько 20 активістів вимагали від депутатів легалізувати застосування марихуани у медичних цілях.

Як передає кореспондент Укрінформу, мітингувальники тримали плакати з вимогою внести до парламенту законопроєкт №4553 щодо легалізації медичного канабісу.

Біля входу до будівлі парламентських комітетів учасники акції поклали символічний килимок болю, на якому написали номер законопроєкту та зауважили, що схвалення ініціативи дозволить «людям жити нормальним життям».

Мітинг за легалізацію медичного канабісу у Києві / Фото: Євген Котенко, Укрінформ

«Ми запитаємо у депутатів, чи стерпний цей біль», - зазначила одна з активістів і вчергове закликала депутатів підтримати легалізацію конопель для медичного використання.

Законопроєкт щодо легалізації медичного канабісу зареєстровано наприкінці грудня 2020 року. За даними сайту парламенту, ініціатива наразі опрацьовується у комітетах.