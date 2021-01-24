В Україні відзначають День зовнішньої розвідки

У неділю, 24 січня, в Україні відзначається День зовнішньої розвідки.

Як повідомляє Укрінформ, свято встановлено згідно з указом Президента 22 листопада 2018 року «Ураховуючи значний внесок співробітників розвідувальних органів України у справу забезпечення захисту національних інтересів України від зовнішніх загроз, а також життя, здоров’я її громадян та об’єктів державної власності за межами України, зміцнення обороноздатності держави, з метою відродження національної розвідувальної ідентичності та започаткування сучасних традицій вшанування звитяг зовнішньої розвідки України».

Дата обрана не випадково: саме 24 січня 1919 року в Українській Народній Республіці було створено перший підрозділ загальнодержавної розвідки. Відтоді у складі Політичного департаменту Директорії УНР почав працювати відділ закордонної інформації з метою проведення розвідувальної роботи щодо активно чинних проти УНР ворогів, а також стосовно країн – потенційних супротивників.