МОЗ оновлює список «Доступних ліків»

Міністерство охорони здоров'я розпочало процес оновлення переліку ліків за програмою «Доступні ліки».

Про це на брифінгу сказав заступник міністра охорони здоров’я з питань європейської інтеграції Ігор Іващенко, передає Укрінформ.

«Розпочато процес прийняття заявок від фармвиробників щодо оновлення реєстру лікарських засобів по програмі реімбурсації «Доступні ліки» та відповідно затверджено реєстр граничних оптово-відпускних цін на лікарські засоби станом на 4 січня 2021 року. Відповідно до заявок виробників та затвердженого реєстру фармвиробники можуть подавати заявки до Національної служби здоров'я про включення своїх препаратів до програми «Доступні ліки» при умові, що їхні ціни на медичні препарати не будуть перевищувати ціни визначених у реєстрі», - сказав Іващенко.

За його словами, затвердження оновленого реєстру лікарських засобів, які підлягають реімбурсації, відбудеться у лютому.

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Окрім цього, Іващенко повідомив, що уряд вніс зміни до переліку лікарських засобів за програмою «Доступні ліки» та додав три нових препарати - Варфарин, Ніфедипін, ацетилсаліцилову кислоту.