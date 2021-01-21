МОЗ затвердило стандарти лікування гепатитів В та С

Міністерство охорони здоров’я затвердило Стандарти лікування вірусних гепатитів В і С та максимально спростило алгоритми діагностики і лікування для пацієнта.

Як передає Укрінформ, з посиланням на пресслужбу Міністерства охорони здоров'я, про це повідомив заступник міністра охорони здоров’я, головний санітарний лікар України Віктор Ляшко.

«Лікування пацієнтів з вірусним гепатитом С без додаткових ускладнень, відповідно до Стандартів, зможе здійснювати будь-який лікар, який пройшов відповідне навчання, що значно наблизить послуги до пацієнта. Адже саме обтяжливість маршруту пацієнта, великий фінансовий тягар, пов'язаний з обстеженнями, і є тим ключовим фактором, внаслідок якого люди не звертаються вчасно за лікуванням», — зазначив Ляшко.

За новими Стандартами, значно зменшуються витрати пацієнта на діагностику. За словами головного санітарного лікаря, раніше необхідно було зробити низку дороговартісних специфічних аналізів для того, щоб лікар міг призначити схему лікування. Відповідно ж до нових Стандартів, лікар-куратор може призначати препарати відразу після підтвердження діагнозу з мінімально необхідним обсягом додаткових обстежень.

Крім того, у Стандартах зроблено акцент на заходах із попередження інфікування та чітко визначено перелік осіб, яким рекомендоване тестування на вірусні гепатити. Кожна людина має хоча б раз у житті пройти обстеження на вірусний гепатит, а якщо є фактори ризику, то необхідно тестуватися регулярно.