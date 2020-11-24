Безоплатне лікування гепатиту С: в Україні пропонують майже 30 тисяч курсів

В Україні для безоплатного лікування гепатиту С доступно майже 30 тисяч курсів.

Про це у Фейсбуці повідомляє Центр громадського здоров'я, передає Укрінформ.

"Нині в Україні є 29 815 курсів для безоплатного лікування від вірусного гепатиту С", - зазначають у ЦГЗ.

При цьому наголошується на важливості раннього виявлення вірусу, адже тоді людина швидше потрапляє під медичний нагляд і розпочинає лікування.

Тест на гепатит можна пройти у сімейного лікаря або у найближчому Центрі СНІДу чи Кабінеті довіри; у неурядових організаціях; у лабораторіях.

Щоб отримати лікування рекомендованими ВООЗ препаратами, необхідно звернутися із заявою на ім’я керівника обласного Департаменту охорони здоров’я або Управління охорони здоров’я чи головного лікаря відповідного медзакладу, де надають послуги з діагностики та лікування вірусного гепатиту.

За даними Центру громадського здоров'я, торік у понад 32 тис. українців були виявлені маркери вірусу гепатиту C та у більш ніж 20 тис. — маркери гепатиту B.

В Україні в межах Європейського тижня тестування з 20 до 27 листопада у 17 регіонах України можна безкоштовно перевіритися на ВІЛ та вірусний гепатит.