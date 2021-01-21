Медведчук проти видавництва «Vivat»: суд щодо книги про Стуса перенесли

Засідання Київського апеляційного суду з розгляду апеляційної скарги ТОВ "Видавництво "Віват" і журналіста Вахтанга Кіпіані на рішення судді Марини Заставенко щодо книги "Справа Василя Стуса" перенесено на 19 лютого.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

Як повідомлялося, 19 жовтня 2020 року Дарницький районний суд Києва частково задовольнив позов народного депутата Віктора Медведчука проти видавництва «Vivat» та історика і журналіста Вахтанга Кіпіані про заборону видання і поширення книги «Справа Василя Стуса».

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Зокрема, суд визнав недостовірними деякі фрази, наведені у книзі, і зобов’язав видалити їх, а також заборонити розповсюджувати надрукований тираж книги та подальше її тиражування до усунення фраз, що несуть інформацію про Медведчука.

Засідання Київського апеляційного суду з розгляду апеляційної скарги видавництва "Віват" і журналіста Вахтанга Кіпіані на рішення судді Марини Заставенко / Фото: Геннадій Мінченко

Також суд ухвалив заборонити Кіпіані та видавництву поширення пов’язаної з книгою інформації у пресі, на радіо, телебаченні, в інтернеті та інших ЗМІ.

30 листопада Київський апеляційний суд відкрив апеляційне провадження за апеляційною скаргою представника журналіста Вахтанга Кіпіані на рішення суду першої інстанції щодо книги «Справа Василя Стуса».