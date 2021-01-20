Уряд затвердив порядок медобслуговування у школах

Кабінет Міністрів затвердив порядок здійснення медобслуговування учнів закладів загальної середньої освіти.

Як передає Укрінформ, відповідну постанову схвалено на засіданні Кабміну.

Як зазначається в пояснювальній записці до документа, попередня постанова КМУ від 2009 року, якою затверджувався порядок здійснення медобслуговування учнів шкіл не відповідає цілям охорони здоров’я та термінології законодавства у сфері охорони здоров’я. Також однією з сучасних проблем є недостатній рівень медичного обслуговування учнів шкіл.

Новий порядок дозволить реалізувати медичне обслуговування учнів закладів загальної середньої освіти всіх типів та форм власності та створити безпечні умови для організації освітнього процесу.

Згідно з постановою, Міністерство охорони здоров'я має в тримісячний термін затвердити перелік медвиробів, лікарських засобів та матеріалів, які повинні бути в медичному пункті закладу освіти.

Забезпечити здійснення медичного обслуговування учнів шкіл відповідно до Порядку мають МОН, центральні органи виконавчої влади, яким підпорядковані заклади загальної середньої освіти, обласні державні адміністрації та КМДА.

Фото: school-15.ks.ua