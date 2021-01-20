Держстат порахував кількість смертей від COVID-19 за одинадцять місяців

За січень-листопад 2020 року від COVID-19 в Україні померли 14 534 людини.

Як передає Укрінформ, про це свідчать дані Державної служби статистики.

За 11 місяців 2020 року з діагнозом «коронавірусна інфекція COVID-19» померли 14 534 людини, у 13 879 з них вірус був ідентифікований, у 655 – неідентифікований.

Загалом в Україні за вказаний період померли 549 172 людини. Зокрема від ішемічної хвороби серця – 254 664; від злоякісних новоутворень – 70 675; від цереброваскулярних хвороб (інсультів) – 70 126; від хвороб органів травлення – 21 743 ; від грипу і пневмонії – 9 062; від хвороб нервової системи – 3 945; від захворювань, зумовлених вірусом імунодефіциту людини, – 2 664; від туберкульозу – 2 649; від хвороб сечостатевої системи – 2 438; від цукрового діабету – 1 921.

Від зовнішніх причин за січень-листопад 2020 року померли 25 367 українців. У тому числі внаслідок транспортних нещасних випадків загинули 3 569 людей; від випадкового утоплення та занурення у воду – 1 400; від нещасних випадків, спричинених дією диму, вогню та полум'я – 976; від випадкового отруєння отруйними речовинами – 1 404; від випадкового отруєння та дії алкоголю – 1 862; заподіяли собі летальне навмисне самоушкодження – 5 635; загинули внаслідок нападу з метою убивства чи заподіяння ушкодження – 1 213.