МОЗ назвало регіони з найвищими COVID-показниками

Станом на 20 січня найвищий показник захворюваності на COVID-19 зафіксований у Миколаївській, Запорізькій, Черкаській областях, а також у Києві.

Як передає Укрінформ, про це свідчать дані Міністерства охорони здоров'я.

Найвищий показник захворюваності на COVID-19 за 14 днів зафіксований у Миколаївський - 387,8 на 100 тис. населення, Запорізькій - 376,8, Черкаській - 302 областях та в Києві - 301,5.

Середній показник захворюваності на COVID-19 по Україні - 214,1 на 100 тис. населення.

Найнижчий показник захворюваності на COVID-19 за 14 днів зафіксований у Кіровоградській - 84,1 на 100 тис. населення, Закарпатській - 108,3 областях.

Найвищий рівень завантаженості ліжок у лікарнях, визначених для лікування хворих на COVID-19, у Миколаївській області - 40,5% станом на 19 січня.

По Україні рівень завантаженості ліжок в лікарнях, визначених для лікування хворих на COVID-19, складає 29,5% станом на 19 січня, в Києві - 32,8%.

Як повідомляв Укрінформ, в Україні станом на 20 січня лабораторно підтверджено 1 172 038 випадків COVID-19, з них за добу - 4 383.