Латвія готова й надалі приймати на реабілітацію українських воїнів - посол

Латвія готова продовжувати надавати допомогу Україні, у тому числі забезпечувати фізичну та психологічну реабілітацію українських військових.

Про це 19 січня на зустрічі в Донецькій ОДА заявив Надзвичайний і Повноважний Посол Латвійської Республіки в Україні Юріс Пойканс, передає Укрінформ.

«Ми готові підставити своє плече громадам, а також бізнесу. Плануємо провести форум у Києві, Ризі, на Донеччині. Наша мета - поки не відновлена цілісність України, працювати з вами так, щоб ви не відчували себе покинутими. Ми готові підтримувати освітні проєкти, продовжувати реабілітацію - фізичну та психологічну - українських військових», - зазначив Пойканс.

Делегація Латвії відвідала Донеччину / Фото: dn.gov.ua

У зустрічі взяли участь заступник міністра оборони Ігор Старобінський, представники ЗСУ та Нацгвардії, керівництво Донеччини.

Як зазначається, голова ОДА Павло Кириленко підкреслив, що Латвія - надійний та послідовний друг України, який від самого початку збройної агресії РФ надає гуманітарну та психологічну допомогу українцям, постраждалим від війни.

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«Нинішній приїзд латвійської делегації - не виняток. 10 тонн гуманітарної допомоги - одягу та взуття - буде доправлено до Слов’янська та Станиці Луганської. Це вже 21-й подібний гуманітарний вантаж від Латвії. Він був доправлений завдяки тісній співпраці латвійської сторони з Нацгвардією України», - зазначив Кириленко.

Очільник ОДА також повідомив, що цього року планує провести тур для представників європейських держав, аби показати партнерам економічний потенціал Донеччини.