Латвія планує відкрити цього року почесне консульство на Донбасі

Латвія планує відкрити цього року почесне консульство на Донбасі

Укрінформ
Латвійська Республіка планує відкрити цього року почесне консульство на Донбасі.

Про це 15 січня заявив в Краматорську Надзвичайний і Повноважний посол Латвії в Україні Юріс Пойканс на засіданні круглого столу «Реінтеграція Донбасу. Європейський погляд », повідомляє кореспондент Укрінформу.

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«Ми плануємо відкриття почесного консульства. Я дуже сподіваюся, що протягом цього року це почесне консульство стане певним пунктом співпраці між країнами. І я думаю, що це також важливо і для Донбасу », - сказав посол.

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