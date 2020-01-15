Латвія планує відкрити цього року почесне консульство на Донбасі

Латвійська Республіка планує відкрити цього року почесне консульство на Донбасі.

Про це 15 січня заявив в Краматорську Надзвичайний і Повноважний посол Латвії в Україні Юріс Пойканс на засіданні круглого столу «Реінтеграція Донбасу. Європейський погляд », повідомляє кореспондент Укрінформу.

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«Ми плануємо відкриття почесного консульства. Я дуже сподіваюся, що протягом цього року це почесне консульство стане певним пунктом співпраці між країнами. І я думаю, що це також важливо і для Донбасу », - сказав посол.