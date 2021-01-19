Реєстрація на пробне ЗНО завершується сьогодні

У вівторок, 19 січня, завершується реєстрація на пробне зовнішнє незалежне тестування.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Український центр оцінювання якості освіти.

"Сьогодні добігає кінця період реєстрації осіб для участі в пробному зовнішньому незалежному оцінюванні 2021 року. Зареєструватися можна на сайті відповідного регіонального центру оцінювання якості освіти", - йдеться у повідомленні.

В УЦОЯО нагадали, що реєстрація для проходження пробного ЗНО не передбачає автоматичної реєстрації для участі в основній сесії ЗНО.

Реєстрація для участі в зовнішньому незалежному оцінюванні 2021 року триватиме з 1 лютого до 5 березня включно.

Як повідомляв Укрінформ, реєстрація для участі в пробному зовнішньому незалежному оцінюванні тривала з 5 січня.

Читайте також: На пробне ЗНО зареєструвалися 85 тисяч осіб

У 2021 році пробне зовнішнє незалежне оцінювання з української мови, української мови і літератури, історії України, математики, математики (завдання рівня стандарту), біології, географії, фізики, хімії, англійської, іспанської, німецької та французької мов відбудеться 10 квітня.

З огляду на епідеміологічні загрози у 2021 році кожен учасник/учасниця зможе вибрати лише один предмет для проходження пробного ЗНО.

Водночас кожен зареєстрований учасник/учасниця зможе додатково завантажити тестові зошити з усіх навчальних предметів із переліку предметів ЗНО-2021 та пройти тестування вдома.

Пробне ЗНО є платним, залежно від регіону вартість складання одного тесту коливатиметься в межах 195 - 255 грн.