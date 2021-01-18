На пробне ЗНО зареєструвалися 85 тисяч осіб

Станом на 18 січня на пробне зовнішнє незалежне оцінювання (ЗНО) зареєструвалися 85 тис. осіб.

Передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Міністерства освіти та науки.

"Станом на сьогодні для проходження пробного зовнішнього незалежного оцінювання процес завершили (здійснили оплату послуг із проведення пробного ЗНО) 85 000 осіб", - йдеться у повідомленні.

Зокрема учасники пробного ЗНО обирали такі тести: українська мова і література – 21 857; українська мова – 6 321; історія України – 5 231; математика – 24 210; математика (завдання рівня стандарту) – 3 906; фізика – 1 134; хімія – 750; біологія – 2 639; географія – 1 040; англійська мова – 17 722; французька мова – 41; німецька мова – 143; іспанська мова – 6.

Загалом, за даними регіональних центрів оцінювання якості освіти, сформовано 145 237 заявок для участі в пробному ЗНО.

У МОН наголошують, що реєстрація для проходження пробного ЗНО не передбачає автоматичної реєстрації для участі в основній сесії ЗНО. Результати не буде зараховано як оцінки за державну підсумкову атестацію та не буде використано для участі в конкурсному відборі під час вступу до закладів вищої освіти.

Також у міністерстві нагадали, що останній день реєстрації на пробне ЗНО – 19 січня. Сплатити кошти можна і після 19 січня в терміни, зазначені на сайтах регіональних центрів оцінювання якості освіти.

Як повідомляв Укрінформ, реєстрація для участі в пробному зовнішньому незалежному оцінюванні триватиме протягом 5–19 січня 2021 року на сайті відповідного регіонального центру оцінювання якості освіти.

У 2021 році пробне ЗНО з української мови, української мови і літератури, історії України, математики, математики (завдання рівня стандарту), біології, географії, фізики, хімії, англійської, іспанської, німецької та французької мов відбудеться 10 квітня.

З огляду на епідеміологічні загрози у 2021 році кожний учасник / кожна учасниця зможе вибрати лише один предмет для проходження пробного ЗНО.

Окрім участі в пробному ЗНО з одного з навчальних предметів, кожний зареєстрований учасник / кожна зареєстрована учасниця зможе додатково завантажити тестові зошити з усіх навчальних предметів із переліку предметів ЗНО-2021 та пройти тестування вдома.

Пробне ЗНО є платним, в залежності від регіону складання одного тесту пробного ЗНО коливатиметься в межах від 195 грн до 255 грн.

Основна сесія ЗНО у 2021 році триватиме з 21 травня по 16 липня 2021 року. Реєстрація на ЗНО розпочнеться з 1 лютого 2021 року. Також Міністерство освіти та науки розглядає чотири сценарії проведення ЗНО в наступному році, модель проведення ЗНО залежатиме від епідеміологічної ситуації.