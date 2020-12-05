За скасоване пробне ЗНО учасникам повернули майже 42 мільйона гривень - Мінфін

Учасникам скасованого пробного зовнішнього незалежного оцінювання (ЗНО) з 1 липня по 30 листопада 2020 року повернули 41,907 млн грн.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів.

Станом на 1 грудня 2020 року Міністерство освіти і науки України спільно з АТ КБ «Приватбанк» повернули кошти за пробне ЗНО 171 тис. 39 учасникам. 30 листопада АТ КБ «ПриватБанк» провело останні виплати коштів учасникам пробного зовнішнього незалежного оцінювання 2020 року.

Сума повернених коштів – 41 млн 907 тис. грн, що становить 79,9% від загальної суми (52 млн 450 тис. гривень).

Кошти виплачуються на безповоротній основі з Фонду боротьби з хворобою COVID-19 та її наслідками, які були спрямовані до АТ КБ «Приватбанк» для їх повернення 218 тис. 663 учасникам. Водночас 47 тис. 624 особи не скористались своїм правом на повернення коштів та не звернулись до ПриватБанку.

Решту коштів, 10 млн 543 тис. грн, 1 грудня 2020 року АТ КБ «Приватбанк» повернув до державного бюджету в особі Міністерства освіти і науки України.

Як повідомляв Укрінформ, пробне ЗНО, яке мало відбутися 15 та 17 червня , було скасовано через епідеміологічну ситуацію. Пробне зовнішнє незалежне оцінювання є добровільною та платною послугою для учасників. Вартість одного тестування складала від 138 до 150 грн залежно від регіону.

Проведення виплат відбулося у період з 1 липня до 30 листопада 2020 року включно через відділення ПриватБанку.