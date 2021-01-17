В Україні діють п’ять тисяч пунктів обігріву

В Україні, станом на 17 січня, місцевими органами влади у взаємодії з ДСНС розгорнуто 4 тис. 836 пунктів обігріву, з них місцевим самоврядуванням - 4 тис. 802 стаціонарних пункти, а ДСНС - 34 мобільні пункти обігріву на базі наметів та транспортних засобів.

Про це, передає Укріфнорм, повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій.

"Упродовж доби 16 січня до пунктів обігріву звернулось 804 людини, з них 258 - до пунктів ДСНС", - повідомили в ДСНС.

В Україні діють близько 5 тис. пунктів для обігріву / Фото: ДСНС

Зазначається, що розгортання пунктів обігріву зроблено з метою недопущення випадків обмороження та загибелі людей.

Читайте також: В Україні запрацювали понад чотири тисячі пунктів обігріву

Детальніше про адреси пунктів обігріву в регіонах можна дізнатися тут.

Як повідомляв Укрінформ, у неділю, 17 січня, в Україні збережеться холодна погода з температурою вночі 17-22° морозу, у північних, північно-східних областях до мінус 25°, вдень 11-16° морозу.