Слова створили дива — підсумки новорічної акції Moneyveo
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Укрінформ
Добрі слова можуть не тільки поліпшити настрій, але і надати реальну допомогу. Саме це довела fintech-компанія Moneyveo новорічною акцією «Слова творять дива».
Завдяки їй новорічні побажання перетворились на подарунки для 250 людей, серед яких діти з кризових сімей та самотні літні люди.
Так, з 25 по 31 грудня 2020 працював святковий чарівний майданчик https://slova-dyva.moneyveo.ua/, де всі охочі могли писати свої побажання: друзям та близьким людям, родині або й всій країні. І за час дії акції на сторінці з'явилось 130 добрих, світлих та радісних привітань.
- забезпечити маленьких підопічних Хмельницького обласного благодійного фонду «Карітас» новорічними подарунками та яскравим святковим дійством. Хоча родини цих дітей опинилися у складному матеріальному становищі, завдяки вам вони мали свято;
- організувати святкову домашню вечерю з традиційними стравами, кутею і смаколиками людям похилого віку, самотнім людям, пенсіонерам, яким складно самостійно пересуватися.
- Про що ж мріють клієнти, партнери та співробітники Moneyveo та які побажання вони писали?
- "Нехай 2021 рік виявиться щасливим: багатим і барвистим, мирним і яскравим, здоровим і чарівним, успішним і бадьорим, перспективним і дивним, радісним і захоплюючим”;
- “Нехай 2021 рік принесе у кожну родину здоров'я, щастя та посмішку! Нехай в Україні буде мирне небо над головою!”;
- “Нехай у кожного з нас 2021 рік стане особливою сторінкою життя: яскравою, успішною, натхненною, наповненою незабутніми емоціями, особливими людьми та реалізацією найпотаємніших бажань!”
- “Бажаю, щоб Новий 2021 рік приніс всім якомога більше позитивних моментів у житті, приніс душевний спокій і впевненість у майбутньому, нехай всі ваші мрії обов'язково здійсняться, бажаю не втрачати віру і йти до досягнення нових вершин, бажаю миру у всіх його проявах, любові та поваги до своїх рідних та близьких людей, а саме головне бажаю кожному міцного здоров'я!” і ще багато-багато іншого.
Впевнені, що все це обов'язково втілиться в життя. Адже коли в одному місці концентрується стільки добрих слів, по-іншому не може бути!
Фото: з відкритих джерел та Moneyveo