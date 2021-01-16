Слова створили дива — підсумки новорічної акції Moneyveo

Добрі слова можуть не тільки поліпшити настрій, але і надати реальну допомогу. Саме це довела fintech-компанія Moneyveo новорічною акцією «Слова творять дива».

Завдяки їй новорічні побажання перетворились на подарунки для 250 людей, серед яких діти з кризових сімей та самотні літні люди.

Так, з 25 по 31 грудня 2020 працював святковий чарівний майданчик https://slova-dyva.moneyveo.ua/, де всі охочі могли писати свої побажання: друзям та близьким людям, родині або й всій країні. І за час дії акції на сторінці з'явилось 130 добрих, світлих та радісних привітань.

Ми віримо, що всі вони обов'язково здійсняться. Ба більше, вони вже створили диво для тих, хто цього особливо потребує. За кожне привітання Moneyveo обіцяла переказати 50 грн на проєкти першої української благодійної онлайн-платформи dobro.ua. Але, якщо вже робити дива, то по максимуму! Тому компанія помножила цю суму майже у 8 разів! Так, всього понад 51 000 грн були переведені, щоб:

забезпечити маленьких підопічних Хмельницького обласного благодійного фонду «Карітас» новорічними подарунками та яскравим святковим дійством. Хоча родини цих дітей опинилися у складному матеріальному становищі, завдяки вам вони мали свято;

організувати святкову домашню вечерю з традиційними стравами, кутею і смаколиками людям похилого віку, самотнім людям, пенсіонерам, яким складно самостійно пересуватися.

Про що ж мріють клієнти, партнери та співробітники Moneyveo та які побажання вони писали?

"Нехай 2021 рік виявиться щасливим: багатим і барвистим, мирним і яскравим, здоровим і чарівним, успішним і бадьорим, перспективним і дивним, радісним і захоплюючим”;

“Нехай 2021 рік принесе у кожну родину здоров'я, щастя та посмішку! Нехай в Україні буде мирне небо над головою!”;

“Нехай у кожного з нас 2021 рік стане особливою сторінкою життя: яскравою, успішною, натхненною, наповненою незабутніми емоціями, особливими людьми та реалізацією найпотаємніших бажань!”

“Бажаю, щоб Новий 2021 рік приніс всім якомога більше позитивних моментів у житті, приніс душевний спокій і впевненість у майбутньому, нехай всі ваші мрії обов'язково здійсняться, бажаю не втрачати віру і йти до досягнення нових вершин, бажаю миру у всіх його проявах, любові та поваги до своїх рідних та близьких людей, а саме головне бажаю кожному міцного здоров'я!” і ще багато-багато іншого.

Впевнені, що все це обов'язково втілиться в життя. Адже коли в одному місці концентрується стільки добрих слів, по-іншому не може бути!

Фото: з відкритих джерел та Moneyveo