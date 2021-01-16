Демська розповіла про мовний іспит, який складатимуть охочі стати держслужбовцями

Майбутні держслужбовці складатимуть іспит з української мови за допомогою спеціального програмного забезпечення: писатимуть тести, есе і спілкуватимуться з екзаменатором в онлайн-режимі.

Про це в коментарі Укрінформу розповіла голова Нацкомісії зі стандартів державної мови Орися Демська.

«Спочатку людина відповідає на запитання тесту, далі переходить до текстової частини — написання есе. Після цього відбуватиметься комунікація з віддаленим екзаменатором у режимі онлайн», - сказала Демська.

За її словами, учасники іспиту складатимуть його на комп’ютерах зі спеціально встановленим програмним забезпеченням, а значить – у спеціально уповноваженій установі. Кожен зможе створити електронний кабінет, де зазначатиметься час і місце проведення іспиту.

«Такий іспит не варто порівнювати із ЗНО, де перевіряється знання мови. Це — перевірка рівня володіння мовою. Тобто йдеться про вміння людини комунікувати українською мовою від імені держави Україна, а не просто про знання орфографії, лексики, морфології. Тестові завдання також перевірятимуть комунікативні здібності людини», - пояснила Демська.

Вона наголосила, що із запровадженням такого типу іспиту Нацкомісія прагне змінити наратив про мову, щоб покращення комунікативних здібностей з української мови сприймалося як інструмент кар’єрного зростання.

Як повідомляв Укрінформ, Верховна Рада 25 квітня 2019 року ухвалила Закон "Про забезпечення функціонування української мови як державної". Президент Петро Порошенко підписав його 15 травня 2019 року.

Переважна більшість норм закону набули чинності з 16 липня 2019 року. З 16 липня 2021 року Національна комісія зі стандартів державної мови почне проводити іспит серед майбутніх держслужбовців на рівень володіння державною мовою.