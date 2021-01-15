У поліції заперечують штурм будівлі ОДА і облради в Житомирі

У поліції заперечують, що учасники акції протесту проти підвищення тарифів на газ та електроенергію взяли штурмом будівлю Житомирської ОДА та обласної ради.

Про це повідомляє поліція Житомирської області у Фейсбуці, передає Укрінформ.

«Звертаємо вашу увагу, що штурму чи захвату жодних адміністративних будівель 15 січня у Житомирі не було», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що учасники акції зайшли до приміщення Житомирської облдержадміністрації та обласної ради, при цьому незначно пошкодивши турнікет. Поліцейські зареєстрували подію та проводять перевірку її обставин.

У поліції закликають не нагнітати ситуацію та не перекручувати факти.

Як повідомляв Укрінформ, у Житомирі відбулася вже третя акція проти зростання тарифів, під час якої впродовж кількох годин люди пікетували компанії «Житомиргаз», «Житомиробленерго», а також поспілкувалися з керівництвом області та міста.

У деяких ЗМІ повідомлялося про штурм адмінбудівель під час акції.