Зеленський відзначив державними нагородами і званнями військових УДО

Президент Володимир Зеленський відзначив держнагородами військовослужбовців Управління державної охорони України та присвоїв звання бригадних генералів заступникам начальника УДО Тарасу Гребеннікову та Ігорю Пискуну.

Відповідні укази від 14 січня опубліковані на сайті глави держави, повідомляє Укрінформ.

Згідно з указом №4/2021 “за вагомий особистий внесок у забезпечення безпеки органів державної влади і посадових осіб, зразкове виконання військового обов’язку та високий професіоналізм” орденом Данила Галицького й медалями «За бездоганну службу» та «Захиснику Вітчизни» нагороджено вісьмох військовослужбовців УДО.

Також Президент присвоїв військове звання бригадного генерала заступникам начальника УДО Тарасу Гребеннікову (указ №5/2021) та Ігорю Пискуну (указ №6/2021).

15 січня відзначається День Управління державної охорони України, яке було створено 1992 року.