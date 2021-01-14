У «газовій справі» Онищенка арештували ще одного підозрюваного

Вищий антикорупційний суд обрав екскерівнику ТОВ «Надра Геоцентр» запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави у розмірі 1 млн 747 тис. грн.

Як передає Укрінформ, про це інформує пресслужба суду.

«Слідчий суддя Вищого антикорупційного суду частково задовольнив клопотання детектива НАБУ та застосував до екскерівника ТОВ «Надра Геоцентр» запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 днів з дня його фактичного затримання, тобто до 12.03.2021 включно. ВАКС визначив підозрюваному заставу у розмірі 770 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, що становить 1 млн 747 тис. 900 грн», - йдеться у повідомленні.

У разі внесення застави буде вважаєтися, що підозрюваному обрано запобіжний захід у вигляді застави, вказують у суді.

У випадку внесення застави на підозрюваного покладаються обов’язки: прибувати до детектива, прокурора, слідчого судді, суду за першою вимогою; не залишати населений пункт, в якому він проживає чи перебуває, без дозволу детектива, прокурора або суду; повідомляти детективу, прокурору чи суду про зміну свого місця проживання та/або місця роботи; утримуватися від спілкування із особами, зазначеними в ухвалі; здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в’їзд в Україну; носити електронний засіб контролю.

За версією слідства, екскерівник ТОВ «Надра Геоцентр» причетний до розкрадання коштів під час видобутку та продажу природного газу в рамках договорів про спільну діяльність з компанією «Укргазвидобування». Серед інших підозрюваних у цій справі – екснардеп-утікач, якого підозрюють в організації «газової схеми».

Як повідомляв Укрінформ, колишній народний депутат Олександр Онищенко втік з України влітку 2016 року. Його обвинувачують в тому, що він створив злочинну організацію, учасники якої в період з січня 2013 року по червень 2016 року незаконно заробили понад 1,6 млрд грн на реалізації природного газу.

У результаті таких дій ПАТ «Укргазвидобування» (100% акцій належать державній НАК «Нафтогаз України») було завдано збитків у сумі понад 740 млн грн.

Загалом слідство встановило причетність до участі у «газовій схемі» 29 осіб. З-поміж них – двоє людей, які виконували роль співорганізаторів, решта – працівники ПАТ «Укргазвидобування», юрист, фінансисти, керівники компаній тощо.

У рамках досудового розслідування восьмеро підозрюваних визнали свою провину й уклали угоди про визнання винуватості. Розслідування ролі ще 12 осіб також завершено: обвинувальні акти стосовно них скеровані до суду. Сім підозрюваних, у тому числі й Онищенко, перебувають у розшуку.

Водночас 3 грудня 2019 року стало відомо, що Онищенка 29 листопада затримали в Німеччині за запитом українських правоохоронців.

11 лютого 2020 року адвокат Онищенка повідомив, що ексдепутат попросив Німеччину про надання політичного притулку.

27 травня у Німеччині судді Вищого земельного суду Ольденбурга відмовили в екстрадиції в Україну Онищенка.

Однак пізніше Федеральне відомство міграції і біженців ФРН відмовило українському ексдепутату Онищенку в наданні політичного притулку у Німеччині.