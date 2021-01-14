Дугарь уже рік отримує зарплату у 1045 гривень – адвокат

Обвинувачена у справі щодо вбивства журналіста Павла Шеремета медсестра парашутно-десантного батальйону Яна Дугарь вже рік отримує зарплату у 1045 гривень.

Про це під час презентації громадської правозахисної ініціативи «Правотворець» сказав адвокат Дугарь Віталій Коломієць, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Яна Дугарь цього не каже, але в неї вже рік зарплата – 1045 гривень. І тільки просто їздити у Київ (на судові засідання – ред.) – це великі витрати…», - уточнив Коломієць.

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Як повідомлялося, журналіст Павло Шеремет загинув 20 липня 2016 року в Києві внаслідок вибуху автомобіля. 12 грудня 2019 року міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив про затримання та оголошення підозр фігурантам справи.

Слідство підозрює лікаря й волонтера Юлію Кузьменко, медсестру парашутно-десантного батальйону Яну Дугарь та ветерана АТО Андрія Антоненка.