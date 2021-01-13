Кожен другий українець вважає себе щасливим

Фонд "Демократичні ініціативи" спільно з Київським міжнародним інститутом соціології провели опитування щодо "індексу щастя" та сподівань на новий 2021 рік у рамках міжнародного дослідження Gallup International (EoY).

Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на повідомлення Фонду "Демократичні ініціативи" ім. І. Кучеріва.

Згідно з результатами опитування, 37% українців вважають, що 2021 рік буде кращим, ніж попередній.

51% вважають, що наступний рік буде роком економічних труднощів.

Економічний песимізм переважає і у мешканців Євросоюзу: 63% опитаних вважають, що наступний рік буде економічно складним.

Водночас більше половини (54%) респондентів країн світу, де проводилось дослідження, відповіли, що вважають себе щасливими, лише близько одного з десяти (14%) кажуть, що вони нещасні. Трохи більше четвертої частини опитаних (31%) вважають себе ані щасливими, ані нещасними. Тобто середній індекс "щастя" становить 40%. В Україні індекс "щастя" у 2020 році становив 14% (у 2019 - 33%).

В Україні вважають себе щасливими 49% опитаних, нещасливими - 35%, ані щасливими, ані нещасними - 14%.

Президент GIA Кантчо Стойчев так прокоментуав раезультати дослідження: «Світ в цілому зберігає свій оптимізм на наступний рік, але песимістичні установки домінують у більшості країн, ніж зазвичай. Хоча люди очікують, що прийдешній 2021 рік закінчить пандемію, немає жодних ілюзій, що економічні труднощі будуть подолані в короткі терміни. Безумовно, дискусія про баланс між охороною здоров’я та процвітанням буде в центрі уваги світової влади на наступні роки ".

Опитання було проведено на початку грудня 2020 року методом CATI (телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера) на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів. Вибірка репрезентативна для дорослого населення (віком 18 років і старше) України. До вибірки не включаються території, які тимчасово не контролюються владою України - АР Крим, окремі райони Донецької та Луганської областей.У ході опитування проведено 1000 інтерв'ю. Статистична похибка вибірки (з ймовірністю 0,95 і з врахуванням дизайн-ефекту 1,1) не перевищує 3,5%.

Міжнародне опитування кінцевого року Gallup International (EoY) – це щорічна традиція, започаткована та розроблена під головуванням доктора Джорджа Галлапа в 1977 році. Цього року воно було проведено у 41 країні світу.