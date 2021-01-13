«Лекхім» запропонує підприємствам щепити працівників вакциною Sinovac

Група фармацевтичних компаній "Лекхім" хоче запропонувати вітчизняним підприємствам щепити працівників вакциною виробництва китайської компанії Sinovac Biotech.

Про це на пресконференції сказав голова наглядової ради групи компаній “Лекхім”, член колегії Міністерства охорони здоров’я Валерій Печаєв, передає Укрінформ.

“Ми з 15 січня по 15 лютого починаємо збирати заявки на поставку вакцини з тим, щоб щепити працівників промислових підприємств та членів їх сімей”, - сказав Печаєв.

За його словами, контракт “Лекхіму” з МОЗ передбачає постачання за державний кошт 1,9 млн доз вакцини виробництва Сіновак. Квота, яку виділив виробник для “Лекхіму”, складає близько 5 млн доз, таким чином, за словами Печаєва, є резерв в 3 млн доз.

Печаєв зазначив, що вартість вакцини становитиме 504 грн за дозу, втім все залежатиме від курсу долару.

“Ціна буде 504 грн, з тим, щоб не було перепродажів, у всіх єдина ціна, більше того, вона може бути ще меншою, все залежить, як рухатиметься курс долара”, - сказав Печаєв.

Як повідомляв Укрінформ, група фармацевтичних компаній «Лекхім» уклала угоду з китайським виробником вакцин Сіновак (Sinovac Biotech) на постачання в Україну 5 млн доз проти COVID-19.

Китайська компанія Сіновак (Sinovac Biotech) була заснована у Пекіні в 2001 році. Компанія виготовляє від 300 до 500 млн доз на рік 6 типів різних вакцин для людей та тварин.