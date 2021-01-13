«Лекхім» запропонує підприємствам щепити працівників вакциною Sinovac
Про це на пресконференції сказав голова наглядової ради групи компаній “Лекхім”, член колегії Міністерства охорони здоров’я Валерій Печаєв, передає Укрінформ.
“Ми з 15 січня по 15 лютого починаємо збирати заявки на поставку вакцини з тим, щоб щепити працівників промислових підприємств та членів їх сімей”, - сказав Печаєв.
За його словами, контракт “Лекхіму” з МОЗ передбачає постачання за державний кошт 1,9 млн доз вакцини виробництва Сіновак. Квота, яку виділив виробник для “Лекхіму”, складає близько 5 млн доз, таким чином, за словами Печаєва, є резерв в 3 млн доз.
Печаєв зазначив, що вартість вакцини становитиме 504 грн за дозу, втім все залежатиме від курсу долару.
“Ціна буде 504 грн, з тим, щоб не було перепродажів, у всіх єдина ціна, більше того, вона може бути ще меншою, все залежить, як рухатиметься курс долара”, - сказав Печаєв.
Як повідомляв Укрінформ, група фармацевтичних компаній «Лекхім» уклала угоду з китайським виробником вакцин Сіновак (Sinovac Biotech) на постачання в Україну 5 млн доз проти COVID-19.
Китайська компанія Сіновак (Sinovac Biotech) була заснована у Пекіні в 2001 році. Компанія виготовляє від 300 до 500 млн доз на рік 6 типів різних вакцин для людей та тварин.