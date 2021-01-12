Сервіс українською: у мовного омбудсмена нагадали, що робити в разі порушень

У Секретаріаті Уповноваженого із захисту державної мови пояснили, як діяти у разі порушення права на отримання інформації чи послуг українською мовою.

Як передає Укрінформ, про це пресслужба Уповноважений із захисту державної мови повідомляє у Фейсбуці.

"Як діяти, якщо ваше право на отримання інформації чи послуг державною мовою порушене. Спробувати владнати ситуацію на місці та попросити працівника обслуговувати вас державною мовою. У разі відмови працівника, звернутись до керівництва закладу або на "гарячу лінію" установи: торговельної мережі, АЗС, аптеки тощо", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що у разі відмови або не забезпечення надання інформації (послуг) державною мовою необхідно зафіксувати факт відмови (за допомогою аудіо, відео, письмового підтвердження очевидців тощо) та дані суб'єкта господарювання (назву, місцезнаходження, контакти).

Подати скаргу можна на поштову адресу 01001, м. Київ, провулок Музейний, 12, е-пошту skarha@mova-ombudsman.gov.ua або заповнити відповідну форму на сайті Уповноваженого.

"У скарзі обов’язково має бути зазначено: прізвище, ім’я, по батькові, місце проживання особи, викладено суть скарги, який саме суб'єкт/працівник суб'єкта, коли, за якою адресою, яким чином порушив право скаржника. Рекомендуємо також додати докази на підтвердження", - йдеться у дописі.

Як указується, письмова скарга повинна бути підписана заявником із зазначенням дати. В електронній скарзі також необхідно вказати електронну поштову адресу, на яку заявникові може бути надіслана відповідь, або відомості про інші засоби зв’язку з ним. Підпис в електронному зверненні не вимагається.

Скарги подаються Уповноваженому протягом шести місяців від дня виявлення заявником порушення.

Як повідомляв Укрінформ, Верховна Рада ухвалила Закон "Про забезпечення функціонування української мови як державної" 25 квітня 2019 року. Його статті впроваджуються в дію поетапно. Переважна більшість норм набула чинності 16 липня 2019 року.

Згідно з цим законом, з 16 січня 2021 року вся сфера обслуговування має перейти на українську мову при спілкуванні з клієнтами й відвідувачами, лише на прохання клієнта його можуть обслужити іншою мовою.