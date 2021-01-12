«Карту поляка» торік отримали понад 7 тисяч громадян України

Упродовж минулого року 7094 громадянина України отримали документ, який підтверджує належність до польського народу.

Про це йдеться у відповіді пресслужби МЗС Польщі на інформаційний запит кореспондента Укрінформу.

Як повідомили у зовнішньополітичному відомстві, загалом від початку видачі «карти поляка» у 2008 році її отримали понад 130 тис. громадян України.

«Карта поляка» - документ, який підтверджує належність особи до польського народу поза межами історичної батьківщини. Закон «Про карту поляка» був ухвалений Сеймом Польщі 7 вересня 2007 року.

Власник цього документа має низку пільг на території Польщі. Зокрема, йдеться про спрощену процедуру отримання дозволу на постійне перебування в країні, прискорену процедуру набуття громадянства. Крім того, передбачаються пільги при вступі до вишів, на проїзд у громадському транспорті тощо.