Викрадена в Луганську ікона коштує €12,5 мільйона - ЗМІ

Ікона, яка була викрадена в Луганську і подарована міністру закордонних справ Росії Сергію Лаврову під час візиту до Боснії, може коштувати 12,5 мільйонів євро.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Балканський оглядач у Фейбуці.

За даними джерел, близьких до оточення глави президії Боснії і Герцеговини Мілорада Додіка, позолочена старовинна ікона Миколая Чудотворця зберігалася на депозиті Banke Srpske.

Проте як вона опинилася в банку, який свого часу збанкрутував, невідомо.

Згідно із інформацією джерел, Додік хотів "повернути до Росії те, що їм належало, і таким чином ще більше зміцнити свої зв'язки з цією країною".

Зазначається, що сам акт вручення подарунків главі МЗС Росії відбувся поза усіма протоколами. При цьому один із радників Додіка запросив дві знімальні групи на зустріч з Лавровим, щоб висвітлити подію. Пізніше саме з повідомлень ЗМІ стало відомо, що на 300-річній іконі стоїть печатка, яка засвідчує приналежність її Україні. Медіа також процитували Додіка, який заявив, що ікону було "знайдено в Луганську".

Як повідомляв Укрінформ, скандал довкола православної ікони українського походження виник, коли сербський член президії Боснії та Герцеговини Мілорад Додік 14 грудня подарував її міністру закордонних справ РФ Сергію Лаврову. Боснійський посол у Москві заявив, що особисто привіз ікону з Москви й передав її в офіс голови президії Боснії та Герцеговини Мілорада Додіка.

17 грудня Посольство України в Боснії та Герцеговині направило ноту до МЗС цієї країни з вимогою надати інформацію про походження позолоченої старовинної ікони, подарованої Лаврову.

21 грудня Міністерство культури та інформаційної політики проаналізувало оприлюднене в ЗМІ зображення позначки на цій іконі і з'ясувало її походження. Це печатка Одеської крайової комісії з охорони пам'яток матеріальної культури і природи, створеної в 1926 році при Одеському історико-археологічному музеї.

Пізніше російське МЗС заявило, що повернуло посольству БіГ цю ікону для розслідування її походження за участю Інтерполу.