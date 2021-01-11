Навчання на карантині: у МОН сказали, скільки мають тривати уроки

Санітарний регламент для шкіл обмежує час безперервної роботи з технічними засобами навчання, однак загальна тривалість занять залишається незмінною.

Як передає Укрінформ, про це йдеться в роз'ясненні Міністерства освіти і науки.

"Санітарний регламент для закладів загальної середньої освіти, який набув чинності з 1 січня 2021 року, обмежує час безперервної роботи з технічними засобами навчання, зокрема комп’ютерами, планшетами, іншими гаджетами. Водночас тривалість навчальних занять, визначена ст. 10 Закону України “Про повну загальну середню освіту", лишається незмінною...: 35 хвилин для 1 класу, 40 хвилин для 2-4 класів, 45 хвилин для 5-12 класів", - йдеться у повідомленні.

За новим санрегламентом, час безперервної роботи з технічними засобами навчання для учнів 1 класу становить не більше 10 хвилин; для учнів 2-4 класів – не більше 15 хвилин; для учнів 5-7 класів – не більше 20 хвилин; для учнів 8-9 класів – 20-25 хвилин, для учнів 10-11 (12) класів на 1-ій годині занять – до 30 хвилин, на 2-й годині занять – 20 хвилин.

При здвоєних навчальних заняттях для учнів 10-11 (12) класів цей час не має перевищувати 25-30 хвилин на першому навчальному занятті та 15-20 хвилин - на другому.

Як пояснили у МОН, час безперервної роботи з комп’ютером вчитель може використовувати для синхронної взаємодії (онлайн) – пояснення або загального огляду матеріалу навчального заняття, практичного закріплення вивченого, застосування інтерактивних прийомів навчання, перевірки результатів навчання тощо.

Решту часу навчального заняття вчитель організовує роботу в асинхронному режимі, тобто офлайн. Учні можуть виконувати вправи у робочому зошиті, працювати з текстом і завданнями у підручнику, виконувати творчі завдання тощо. Також наприкінці заняття вчитель може повернутися до режиму відеоконференції - для обговорення виконаних завдань, рефлексії, роботи з електронною освітньою платформою тощо.

У МОН наголосили: санітарний регламент передбачає, що під час роботи з технічними засобами навчання обов’язковим є проведення вправ з рухової активності та гімнастики для очей.

Як повідомляв Укрінформ, 1 січня 2021 року набув чинності Санітарний регламент для закладів загальної середньої освіти, затверджений наказом Міністерства охорони здоров’я № 2205, який визначає медичні вимоги безпеки (правила і норми) щодо освітнього середовища у всіх типах закладів загальної середньої освіти, а також структурних підрозділах інших юридичних осіб, що забезпечують здобуття загальної середньої освіти (крім спеціальних закладів освіти) усіх форм власності.