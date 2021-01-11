Рада була в Україні завжди

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Українське слово "Рада" – дуже давнього походження. У давніх мовах германських народів, не пов'язаних з нашим регіоном (тобто там, де майже виключається запозичення цього слова від слов'ян), слово "рада" означає те ж саме, що й нині українською. Приміром, ім'я кількох англо-саксонських королів Етельред (Æthelred) означало "кому добре радять".

Був навіть такий король Етельред Безрадний, від англо-саксонського «unræd» (той, кому погано радять). Паралель в української Ради з германськими мовами гранично прозора. Адже й досі у сучасній німецькій мові "рат" означає "рада" – звідси назва частини німецького парламенту – Бундесрат. Теоретично це слово могло бути занесене в Україну в часи варягів, або ще навіть готів, тобто у 3-5 ст. після Різдва Христового, коли, приміром, в Україну прийшло слово "князь", імовірно саме готського походження. Слово "князь" – однозначно не варязького походження, бо є у хорватів та інших слов'янських народів, які практично не контактувати з варягами.

Однак, ще більш імовірно, що слово "Рада" ще давнішого, індоєвропейського походження, тобто спільне і для слов'ян, і для германців, і ні в кого не позичене.

Тобто було в Україні завжди, якщо враховувати, що за основними науковими гіпотезами територія України є прабатьківщиною індоєвропейців.

На користь цієї гіпотези говорить існування в Індії титулу "раджа", що, власне, й означає князь, або очільник ради.

А ще цікаво, що сільські збори на санскриті називаються "саміт".

Олександр Палій