Ляшко пояснив, чому не відмовилися від локдауну з 8 січня

Головний санітарний лікар, заступник міністра охорони здоров'я Віктор Ляшко повідомив, що від локдауну - жорстких карантинних обмежень, які діятимуть з 8 по 24 січня - не відмовилися з огляду на епідеміологічну ситуацію у державі та досвід інших країн.

Про це, передає Укрінформ, Ляшко роз'яснив у Фейсбуці.

"Коли стоїть питання життя людей, тут безапеляційно: епідеміологічна складова завжди превалює над економічною!", - наголосив він.

Ляшко відзначив, що зменшення статистики захворювання на COVID-19 не повинно вводити в оману. За його словами, не можна зневажати серйозність коронавірусної небезпеки з огляду на такі фактори: 6 січня у світі зареєстровано рекордну добову кількість випадків коронавірусної хвороби - 781 833.

"Навантаження на систему охорони здоров'я продовжує залишатись стабільно високим (на стаціонарному лікуванні перебуває 22 324 людини, щодня маємо близько 2,5 тис. нових госпіталізацій, 150-200 летальних випадків, стабільним залишається й відсоток зайнятості ліжок у відділеннях інтенсивної терапії)", - додав урядовець.

Окрім того, зауважив Ляшко, більше третини населення (37%) нашої країни зараз проживає на територіях, які відносяться до червоного рівня епідемічної небезпеки (147 адміністративно-територіальних одиниць, до впровадження карантину вихідного дня було 199).

Також головний санлікар звернув увагу на те, що з середини січня в країні відбувається традиційне зростання кількості випадків грипу та грипоподібних захворювань, що в умовах пандемії коронавірусної хвороби значно збільшить навантаження на систему охорони здоров'я.

"Досвід країн, які святкували Різдво 25 грудня показує значне зростання кількості випадків COVID-19 через 14 днів. Тому звертаюсь до кожного, давайте, всі разом, без маніпуляцій, свідомо виконувати протиепідемічні обмеження та робити свій вклад у подолання пандемії коронавірусу", - написав Ляшко.

Як повідомляв Укрінформ, Кабінет Міністрів запровадив посилені протиепідемічні заходи на території України з 8 по 24 січня 2021 року. Також Кабінет Міністрів подовжив дію карантинних обмежень помаранчевого рівня до 28 лютого 2021 року.