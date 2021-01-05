В Україні «узаконили» нові категорії транспорту

Кабінет Міністрів схвалив зміни до класифікації та єдиних вимог до конструкції та технічного стану колісних транспортних засобів, що експлуатуються.

Як передає Укрінформ, про це повідомила пресслужба Мінінфраструктури.

Даними змінами запроваджуються нові категорії колісних транспортних засобів, зокрема, L1е – L7е (мототехніка) та поділ на класи категорії М2 та М3 (легкові автомобілі та автобуси).

«На сьогодні у Європейському Союзі з’явилася значна кількість транспортних засобів, які належать до нових категорій і підкатегорій, та які відсутні у вітчизняному законодавстві, у зв’язку з чим не можуть імпортуватися до України та використовуватися на дорогах загального користування. Особливо це стосується категорії L, серед яких значна кількість мають електричний двигун та підвищену мобільність, що особливо важливо для великих міст», - зазначив міністр інфраструктури Владислав Криклій.

Він зауважив, що прийняте урядом рішення не лише відповідає останнім змінам Женевської угоди 1958 року та законодавства ЄС, а й актуалізує українську нормативно-правову базу, наближуючи до європейських сучасних стандартів.

За його словами, схвалені зміни також урегульовують питання стосовно документів, що підтверджують класифікацію колісного транспортного засобу, для уникнення розбіжностей у їх класифікації.

Категорія транспортного засобу — загальноприйнята класифікаційна ознака наземних транспортних засобів, яка застосовується для цілей регулювання, і яка встановлена багатьма офіційними законодавчими і нормативними документами більшості держав світу.

Для держав-договірних сторін Женевської угоди 1958 року, у тому числі й України, така класифікація встановлена у Зведеній резолюції про конструкцію транспортних засобів.