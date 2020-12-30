В Україні тестують онлайн-заявки на польоти безпілотників

В Україні розпочали тестову експлуатацію системи автоматизації подачі заявок на польоти безпілотних літальних апаратів.

Про це повідомив міністр інфраструктури Владислав Криклій, передає Укрінформ із посиланням на пресслужбу міністерства.

«Ми розширюємо сервіси транспортного порталу. Працювали над системою автоматизації подання заявок на політ безпілотних апаратів і встановленням правил з урахуванням всіх необхідних вимог безпеки на цьому ринку. Вже зараз система працює в режимі дослідної експлуатації. Надалі плануємо розширити функціонал та запустити цю систему в публічне користування», - зазначив Криклій.

За його словами, проєкт дасть змогу збільшити безпеку та контроль держави в авіаційному просторі, привести процеси до відповідних міжнародних стандартів, зменшити витрати за рахунок цифровізації та автоматизації існуючих ручних процесів. Крім цього, використання сучасних інформаційних технологій дозволить побудувати якісно нові сервіси.

Систему автоматизації подачі заявок на польоти безпілотних апаратів розробило Міністерство інфраструктури та ДП "Галузевий центр цифровізації та кібербезпеки". Вона охоплює розробку та впровадження процедури подачі онлайн-заявок на отримання дозволів на польоти; впровадження автоматизованої видачі дозволів на польоти для місць, де це дозволено безумовно; імплементацію засобів для обробки заявок на польоти у місцях, де автоматизована процедура не дозволена; каталогізацію та облік усіх заявок.

Як повідомляв Укрінформ, у вересні у Міністерстві інфраструктури поінформували, що працюють над додатком для власників дронів з інтерактивною мапою повітряного простору та можливістю подання заявок на використання повітряного простору.

За оцінками Мінінфраструктури та експертів, український ринок дронів до 2023 року досягне 200 тисяч одиниць.

Наразі в Україні відсутній облік безпілотних повітряних суден та немає стандартизованих засобів їх ідентифікації, а також не автоматизована система надання дозволів на використання повітряного простору.