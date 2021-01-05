Ректора КНУ Шевченка знову обиратимуть 17 березня - МОН

Міністерство освіти і науки України не ухвалювало рішення щодо укладення контракту за результатами виборів ректора Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

Про це йдеться у відповіді Міністерства освіти та науки на запит Укрінформу.

"Міністерством освіти і науки України не ухвалене рішення щодо укладення контракту за результатами виборів ректора Київського національного університету імені Тараса Шевченка, які відбулися у 2020 році", - йдеться у відповіді МОН.

У Міністерстві зазначили, що згідно з п. 3 ст.43 Закону "Про вищу освіту" засновник закладу або уповноважений ним орган зобов’язаний оголосити конкурс на заміщення посади керівника закладу вищої освіти не пізніше ніж за два місяці до закінчення строку контракту особи, яка обіймає цю посаду. У разі дострокового припинення повноважень керівника закладу вищої освіти конкурс оголошується протягом тижня з дня утворення вакансії.

В МОН додали, що контракт укладається з тим кандидатом, який на виборах набрав понад 50% голосів загальної кількості осіб, які мають право брати участь у виборах

Так, згідно з наказом Міністерства освіти та науки від 29 грудня 2020 року оголошено конкурс на зайняття посади ректора Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Вибори ректора вишу відбудуться 17 березня 2021 року.

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Як повідомлялося, перший тур виборів ректора КНУ відбувся 25 листопада 2020 року. Всього на посаду ректора претендувало 10 кандидатів. Найбільшу кількість голосів за результатами першого туру набрали проректор з науково-педагогічної роботи КНУ Володимир Бугров – 42,75% та директор науково-навчального інституту "Інституту геології" КНУ Сергій Вижва - 7%. Другий тур виборів ректора вишу відбувся 4 грудня. Тоді за Володимира Бугрова голоси віддали 47,59% виборців, за Сергія Вижву –11,65%.