Поїзди під час локдауну курсуватимуть без перебоїв – Укралізниця

Укрзалізниця забезпечить курсування поїздів далекого й приміського сполучення під час чергового посилення карантину в країні з 8 по 24 січня.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба УЗ.

"Укрзалізниця забезпечить усі протиепідемічні заходи для безпеки пасажирів під час подорожей. Закликаємо пасажирів дотримуватися обов’язково маскового режиму під час подорожей та користуватися антисептиком", - акцентували у транспортному відомстві.

Укрзалізниця цьогоріч додатково призначила 17 поїздів для перевезення пасажирів під час зимових свят. Перевізник врахував побажання пасажирів та призначив поїзди в найпопулярніших напрямках.

В Укрзалізниці повідомили, що Новий рік у поїздах зустріли понад 5,4 тисячі пасажирів, а загалом у цю святкову добу курсувало 60 пасажирських поїздів.

В Україні за минулу добу, 4 січня, зареєстрували 5 334 нові випадки захворювання на COVID-19. За весь час пандемії в країні захворіло на COVID-19 1 083 585 осіб, одужало 747 408 осіб; 19 129 людей померло.