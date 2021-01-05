Поїзди під час локдауну курсуватимуть без перебоїв – Укралізниця
Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба УЗ.
"Укрзалізниця забезпечить усі протиепідемічні заходи для безпеки пасажирів під час подорожей. Закликаємо пасажирів дотримуватися обов’язково маскового режиму під час подорожей та користуватися антисептиком", - акцентували у транспортному відомстві.
Укрзалізниця цьогоріч додатково призначила 17 поїздів для перевезення пасажирів під час зимових свят. Перевізник врахував побажання пасажирів та призначив поїзди в найпопулярніших напрямках.
В Укрзалізниці повідомили, що Новий рік у поїздах зустріли понад 5,4 тисячі пасажирів, а загалом у цю святкову добу курсувало 60 пасажирських поїздів.
В Україні за минулу добу, 4 січня, зареєстрували 5 334 нові випадки захворювання на COVID-19. За весь час пандемії в країні захворіло на COVID-19 1 083 585 осіб, одужало 747 408 осіб; 19 129 людей померло.