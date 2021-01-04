У МЗС підтвердили смерть українки на орендованій віллі у Туреччині

У Міністерстві закордонних справ підтвердили смерть українки на орендованій нею віллі у турецькому курортному місті Бодрум.

Про це Укрінформу повідомив речник МЗС Олег Ніколенко.

"Консульство України в Анталії перебуває у контакті із турецькими правоохоронними органами, які проводять розслідування, та рідними загиблої громадянки. Консульство у взаємодії із місцевою ритуальною службою також вживає заходів для підготовки репатріації тіла", - зазначив він.

Ніколенко додав, що українські дипломати у Туреччині тримають справу на особливому контролі.

Як повідомляв Укрінформ, у Туреччині громадянку України 25-річну Христину Новіцьку, яка проживала у Бодрумі в провінції Мугла, знайшли мертвою на орендованій нею віллі.

За даними турецьких ЗМІ, попри те, що тіло українки було знайдене з поліетиленовим пакетом на голові та в наручниках, основна версія причини смерті - самогубство.

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Поліції стало відомо, що Новицька тривалий час страждала від головного болю, тому часто їздила на лікування до України. Є припущення, що вона могла покінчити з життям через свою хворобу.

Сусіди та охоронці житлового комплексу, де українка орендувала віллу, розповіли, що вона жила одна. Із відеозаписів камер зовнішнього спостереження встановлено, що опівдні в четвер, 31 грудня, жінка замовляла їжу й більше не виходила. Розшукувати доньку почала мати, яка не могла до неї додзвонитися з України.

Тіло направлено до моргу інституту судової медицини Мугли для встановлення точної причини смерті.