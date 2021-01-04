Сьогодні відзначається Всесвітній день азбуки Брайля

Сьогодні світова спільнота відзначає Всесвітній день азбуки Брайля. День встановлений Резолюцією ГА ООН в грудні 2018 року.

Всесвітній день азбуки Брайля є нагадуванням, що серед нас живуть люди, які потребують особливої турботи, уваги та підтримки. За оцінками Всесвітньої організації охорони здоров'я, у світі близько 1 млрд людей мають порушення зору, з них понад 10 млн повністю незрячі, ще 130 млн мають дуже слабкий зір.

Шрифт Брайля - це унікальна азбука, яку назвали на честь її винахідника Луї Брайля. Вона являє собою тактильне поєднання графічних символів за допомогою 6 точок, що дає змогу передавати букви, цифри, музичні, математичні та наукові знаки.

Для мільйонів незрячих людей шрифт Брайля є засобом спілкування. Окрім того, він відіграє визначальну роль у їхній освіті, доступі до інформації, реалізації права на свободу висловлювання поглядів і переконань.

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У грудні 2019 року у Києві неподалік станції метро «Дарниця» встановили перший і єдиний в Україні пам’ятник незрячій людині. Атр-об’єкт являє собою людину із заплющеними очима та палицею у руці, яка ніби йде тактильною доріжкою. Це узагальнений образ незрячої людини. Шрифтом Брайля на грудях статуї написано: «Дивлюся серцем».