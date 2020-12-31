Зеленський вітає українців: У 2020-му були і сльози болю, і сльози гордості

Президент Володимир Зеленський переконаний, що 2020 рік був сповнений як сльозами від болю, так і від гордості, було чого соромитися і чим пишатися, та показав, як багато героїв серед українців.

Про це він зазначив у новорічному відеовітанні, повідомляє Укрінформ.

Вітання записане у Маріїнському палаці за участі дітей, які слухали його промову та спілкувалися з главою держави у святково прикрашеній залі з ялинкою.

"Тож яким був цей рік? У ньому були сльози від болю. І сльози від гордості. Було те, за що нам соромно, і те, чим ми пишаємось. Те, що хочеться забути. І те, чого ніколи не забудемо", - сказав Президент.

Він наголосив, що у 2020-му були ті, з ким ми стали ще більшими друзями, а також ті, з ким стали стратегічними партнерами.

Крім того, за словами глави держави, були ті, з ким нас намагалися посварити, але не вдалося, та ті, хто підтримував Україну завжди та продовжує це робити.

"2020-й нагадав, як насправді багато героїв серед нас", - переконаний Зеленський.

Під час кожної фрази Президента про здобутки і втрати на екранах транслювали кадри із найзнаковіших за 2020 рік подій. Зокрема, прибуття в Україну тіл загиблих в авіакатастрофі літака МАУ в Ірані, зустріч автобуса з українцями з Уханя у Нових Санжарах, переможного голу української збірної з футболу, роботи лікарів в умовах пандемії COVID-19, а також міжнародних зустрічей з лідерами інших держав.