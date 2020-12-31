Цей рік допоміг усвідомити, наскільки неоціненним є здоров'я - Епіфаній

Рік, що минає, дозволив українцям усвідомити життєві цінності.

Як повідомляє Укрінформ, на цьому наголосив Предстоятель Православної церкви України (ПЦУ) митрополит Епіфаній у Фейсбуці.

"З кожною хвилиною ми наближаємося до завершення календарного 2020-го року Божого. Він став нагодою для кожного з нас переосмислити, які саме цінності є вартісними у нашому житті. Ми усвідомили, наскільки неоціненним є дар Божий здоров'я і як люди потребують теплих взаємин: із ближніми, із собою та з Господом. Долаючи виклики ми мали можливість ставати духовно сильнішими. І з надією на Бога та Його допомогу віримо, що попереду нас очікують зміни на краще – якщо і ми самі готові змінюватися та змінювати світ навколо себе. Пам’ятаймо, що немає жодних обмежень і відстаней для того, щоби творити добрі діла та єднатися у Любові", - зазначив Епіфаній.

Він нагадав, що українці продовжують захищати свою незалежність і свободу від країни-агресора. "Старанно молимося, щоби Господь благословив Україну й дарував справедливий мир, а українському народу – духовну силу та відвагу", - написав Епіфаній.

Він побажав українцям у новому році примножувати щирі наміри, добрі діла, чисті почуття, правдиві слова. "Прямуйте шляхом добра й милосердя до ближніх. Цінуйте кожну мить і повсякчас дякуйте Господу за всі Його благодіяння. Нехай Господь, Який є джерелом істинного щастя, радості та любові, благословить всіх у новому році", - додав Епіфаній.