Цьогоріч в Україні з'явився ще один фронт: Разумков підбив підсумки та привітав українців

Як повідомляє Укрінформ, вітання розміщене на сайті парламенту.

"Хочу побажати у Новому році кожній родині, кожній оселі, кожній людині в нашій державі затишку, добробуту, щастя, гармонії, успіхів, перемог та родинного тепла. Нехай кожен з вас, де б він зараз не був – за святковим столом чи на передовій, на самоізоляції чи на чергуванні в лікарні – відчує радість і віру в наступний рік. Нехай він буде щедрим на добрі новини і принесе нашій державі довгоочікуваний мир та спокій", - йдеться у привітанні.

Разумков констатував, що за всю історію Україна і світ вперше зіштовхнулися з такою масштабною хворобою, яка кардинально змінила життя. "На жаль, окрім діючого фронту на сході України, з’явився ще один фронт – фронт медичний. Я знаю, що кожен був долучений до боротьби на ньому в межах своїх можливостей. Хтось боровся за власне здоров’я і здоров’я своєї родини, хтось опікувався і продовжує опікуватися здоров'ям своїх пацієнтів", - зазначив Голова ВР.

За його словами, з одного боку, цей рік та пандемія роз’єднали українців, які іноді не мали змоги побачити своїх рідних та близьких. Але з іншого - рік навчив допомагати та підтримувати одне одного, спільно боротися з новими викликами.

Читайте також: Немчінов подякував медикам за роботу у 2020 році

"Цей рік, безперечно, показав світу, що здоров’я – це найцінніше, що ми можемо мати. Тому у 2021 році хочу побажати всім найголовнішого – міцного здоров’я", - додав Разумков.

Фото: rada.gov.ua