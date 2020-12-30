Україна просить Сербію надати офіційні дані про вилучену археологічну колекцію – МЗС
Про це Укрінформу повідомив речник МЗС Олег Ніколенко.
Дипломат підтвердив, що 29 грудня митні органи Республіки Сербія затримали на прикордонному переході Сербська Црня вантажівку із більш як 2 тисячами одиниць антикваріату.
«За наявною інформацією, транспортний засіб віз артефакти з України. Після отримання інформації про факт затримання вантажівки Посольство України в Белграді направило ноту МЗС Сербії з проханням надати офіційні дані про вилучені предмети», - зазначив Ніколенко.
Він додав, що українські дипломати також перебувають у прямому контакті з сербськими правоохоронними органами для з’ясування усіх обставин цієї справи.
Ніколенко запевнив, що справа перебуває на контролі МЗС України та Посольства України в Сербії.
Як повідомляв Укрінформ, у ніч проти 29 грудня сербські митники виявили у вантажівці з румунськими номерами 2 113 одиниць антикваріату різних періодів: бронзового віку, візантійського періоду, Середньовіччя, предмети давніх слов'ян та кельтів. Здебільшого в колекції були підвіски, персні, інструменти та зброя. У вантажівці також виявили браслети, брошки, шпильки, наконечники для списів, стріли, сокири, булави, ложки, ключі, ґудзики та монети.
У Міністерстві фінансів зазначають, що визначити вартість колекції без експертної оцінки неможливо.
За словами водія, 46-річного громадянина Сербії, він погодився перевезти колекцію з України до Сербії за невелику плату. З ним мали зв'язатися після прибуття на територію Сербії.
Фото: carina.rs