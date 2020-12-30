Україна просить Сербію надати офіційні дані про вилучену археологічну колекцію – МЗС

Посольство України в Белграді звернулося до Міністерства закордонних справ Сербії з проханням надати офіційні дані про вилучену митниками велику археологічну колекцію.

Про це Укрінформу повідомив речник МЗС Олег Ніколенко.

Дипломат підтвердив, що 29 грудня митні органи Республіки Сербія затримали на прикордонному переході Сербська Црня вантажівку із більш як 2 тисячами одиниць антикваріату.

«За наявною інформацією, транспортний засіб віз артефакти з України. Після отримання інформації про факт затримання вантажівки Посольство України в Белграді направило ноту МЗС Сербії з проханням надати офіційні дані про вилучені предмети», - зазначив Ніколенко.

Він додав, що українські дипломати також перебувають у прямому контакті з сербськими правоохоронними органами для з’ясування усіх обставин цієї справи.

Ніколенко запевнив, що справа перебуває на контролі МЗС України та Посольства України в Сербії.

Як повідомляв Укрінформ, у ніч проти 29 грудня сербські митники виявили у вантажівці з румунськими номерами 2 113 одиниць антикваріату різних періодів: бронзового віку, візантійського періоду, Середньовіччя, предмети давніх слов'ян та кельтів. Здебільшого в колекції були підвіски, персні, інструменти та зброя. У вантажівці також виявили браслети, брошки, шпильки, наконечники для списів, стріли, сокири, булави, ложки, ключі, ґудзики та монети.

У Міністерстві фінансів зазначають, що визначити вартість колекції без експертної оцінки неможливо.

За словами водія, 46-річного громадянина Сербії, він погодився перевезти колекцію з України до Сербії за невелику плату. З ним мали зв'язатися після прибуття на територію Сербії.

Фото: carina.rs