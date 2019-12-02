В Україну намагалися ввезти контрабандою японський антикваріат на $300 тисяч

В Україну намагалися ввезти контрабандою японський антикваріат на $300 тисяч

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Укрінформ
Служба безпеки України виявила незаконне ввезення історичних та культурних цінностей зі Східної Азії. Вартість прихованих від митного контролю речей – $300 тисяч.

Про це повідомляє пресцентр СБУ.

Японські артефакти, вивезенню яких запобігла СБУ / Фото: Пресцентр СБ України

“На пост “Східний” Київської міської митниці ДФС прибули три контейнери з товарами із Японії. Замовник вантажу - іноземець, який тривалий час проживає в Україні, - задекларував нібито ввезення побутових товарів та спортивного інвентаря. Під час огляду вантажу правоохоронці виявили, що частина речей не відповідає заявленим у митній декларації. Експерти підтвердили, що в контейнерах знаходяться антикварні предмети інтер’єру у східному стилі. Це – старовинна холодна зброя, предмети побуту, меблі. Деякі з експонатів датуються ХVIII-XIX століттям і високо цінуються серед колекціонерів”, - йдеться у повідомленні.

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Наразі всі виявлені предмети вилучено та передано для проведення подальших експертиз.

За фактом контрабанди культурних цінностей слідчі органів безпеки розпочали кримінальне провадження.

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