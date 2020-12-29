Міністерство охорони здоров’я, БФ "Український реєстр донорів кісткового мозку та ГО "Всеукраїнська платформа донорства iDonor" уклали меморандум про розвиток в Україні напряму трансплантації кісткового мозку.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

“Меморандум про взаєморозуміння та співпрацю між Міністерством охорони здоров’я, Українським реєстром донорів кісткового мозку та Всеукраїнською платформою донорства iDonor допоможе консолідувати наші зусилля для того, щоб ми мали повну трансплантаційну незалежність. Це для нас є надпріоритетом” - сказав міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

Він нагадав, що протягом року ухвалено кілька нормативних актів, які врегульовують питання трансплантації, налагоджено співпрацю з Державною митною службою та Держприкордонслужбою з метою швидкого транспортування трансплантів на територію України.

Степанов стане потенційним донором кісткового мозку / Фото: Євген Котенко. Укрінформ

Як повідомив на підписанні меморандуму голова БФ "Український реєстр донорів кісткового мозку" Роман Куць, реєстр працює з 2018 року, в ньому налічується 2 250 українських донорів. За його словами, мінімальна база донорів кісткового мозку, яка дозволяє знайти співпадіння при пошуку донора для пацієнта всередині країни, має становити не менше 20 тисяч осіб. Через співпрацю фонду з міжнародними реєстрами українським пацієнтам буде доступна інформація про потенційних донорів кісткового мозку по всьому світу, яких у світовому реєстрі приблизно 38 млн осіб.

"Наш недержавний реєстр донорів кісткового мозку створений, він наповнюється, ми проводимо пошуки неродинних донорів і забезпечуємо доставку цих клітин в Україну. Три рази ми доставляли ці клітини з Німеччини, один раз з Польщі", - розповів Куць.

Читайте також: МОЗ запланував наступного року не менш як 250 операцій з трансплантації

Він додав, що донором кісткового мозку може стати будь-яка людина віком від 18 до 60 років, для цього треба звернутися до фонду, отримати набір для забору зразків епітелію, які, в свою чергу, будуть досліджені лабораторно, і за результатами інформація про донора буде внесена в світовий реєстр донорів.

Під час підписання меморандуму міністр охорони здоров’я та працівники кількох директоратів МОЗ здали зразки епітелію, які будуть доправлені до лабораторії в Німеччині і після дослідження дані про них будуть внесені до міжнародного реєстру донорів кісткового мозку.