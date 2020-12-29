Штрафи за незаконну вирубку та/або продаж ялинок

Чинне законодавство передбачає адміністративну відповідальність за незаконне придбання й торгівлю новорічними ялинками

Покупці ялинок мають право вимагати такі документи: накладну з лісництва, товарно-транспортну накладну, сертифікат радіаційного обстеження дерева, дозвіл на торгівлю з "мокрою" печаткою, а на зрізі кожного дерева має бути електронний чіп зі штрих-кодом лісового господарства.

За матеріалами Міністерства юстиції України