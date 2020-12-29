В Україні затвердили новий профстандарт вчителя

В Україні затвердили професійний стандарт за професіями "Вчитель початкових класів закладу загальної середньої освіти", "Вчитель закладу загальної середньої освіти", "Вчитель з початкової освіти (з дипломом молодшого спеціаліста)".

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Міністерства освіти та науки.

"Професійний стандарт втілює сучасний підхід до визначення переліку та опису загальних і професійних компетентностей вчителя. До загальних компетентностей увійшли громадянська, соціальна, культурна, лідерська та підприємницька", - йдеться у повідомленні.

До переліку професійних компетентностей увійшли:

мовно-комунікативна;

предметно-методична;

інформаційно-цифрова;

психологічна;

емоційно-етична;

педагогічне партнерство;

інклюзивна;

здоров’язбережувальна;

проєктувальна;

прогностична;

організаційна;

оцінювально-аналітична;

інноваційна;

рефлексивна;

здатність до навчання впродовж життя.

Документ також містить опис професійних компетентностей вчителя в розподілі за кваліфікаційними категоріями – спеціаліст, спеціаліст другої категорії, спеціаліст першої категорії, спеціаліст вищої категорії.

Як заявили в Міністерстві, профстандарт дозволяє вчителям визначати чіткі орієнтири власного професійного розвитку, а також запобігає ризикам необ’єктивного оцінювання професійних компетентностей вчителів під час їхньої атестації та сертифікації.

При цьому у МОН звернули увагу, що у зв'язку із затвердженням нового професійного стандарту вчителя планується визнати таким, що втратив чинність, професійний стандарт "Вчитель початкових класів закладу загальної середньої освіти" 2018 року.

Новий професійний стандарт вчителя внесено до Реєстру професійних стандартів.