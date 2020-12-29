Україна безкоштовно отримає 16 мільйонів доз COVID-вакцини

Україна отримає 16 млн доз вакцини від коронавірусу в рамках COVAX.

Про це в ефірі телеканалу "Дом" сказав міністр Кабінету міністрів Олег Немчінов, передає Укрінформ.

"Вже не 8, а 16 млн доз вакцини... 8 млн - це кількість доз, які необхідно, два рази вколоти для 4 млн громадян. Відповідно 16 млн - це буде для 8 млн громадян. Це те, що в рамках COVAX Україна отримає", - сказав Немчінов.

Він нагадав, що МОЗ затвердило план вакцинальної кампанії, в першу чергу мають бути вакциновані медики, та особи з груп ризику.

Окрім цього, додав Немчінов, Україна також буде планово закуповувати сертифіковану вакцину, і громадяни, які не знаходяться у пріоритетних списках для вакцинації, зможуть вакцинуватися.

Як повідомлялось, згідно з "дорожньою картою", яку МОЗ розробило спільно з міжнародними експертами, вакцинація від коронавірусу пройде в Україні протягом 2021-2022 років. Планується охопити щонайменше 50% населення країни.