У Лівані пройде міжнародна конференція до 150-річчя Агатангела Кримського

До 150-річчя з дня народження видатного вченого-сходознавця, академіка НАН України Агатангела Кримського в Американському університеті Бейрута (Ліван) проведуть міжнародну конференцію.

Про це надзвичайний і повноважний посол України у Лівані Ігор Осташ повідомив у виступі під час включення у Zoom на Міжнародному круглому столі і презентації спеціального наукового збірника «Східні традиції державотворення» в Укрінформі.

«Зараз ми готуємо ще одну публікацію. Це буде книжка «Агатангел Кримський і Ліван», але вона також буде пов’язана з міжнародною конференцією, яку ми проведемо у Бейруті в найстарішому, найпрестижнішому Ліванському університеті. Він називається Американський університет Бейрута. Ми проведемо конференцію, присвячену 150-річчю Агатангела Кримського. Колеги, якщо у вас є цікаві думки з цього приводу, запрошую до участі у цій конференції», - сказав Осташ.

За його словами, після того, як він приїхав до Лівану, зрозумів, що «одне з наших головних завдань - це повернути Агатангела Кримського до Лівану».

«Він провів майже 2 роки у Лівані, у Бейруті, і 5 місяців у гірському містечку Шуейр. Написав дуже багато цікавих праць, серед них «Бейрутські оповідання», новели і прекрасні поезії, які увійшли у збірку «Пальмове гілля». І що найголовніше - назбирав дуже багато цікавих матеріалів і для лінгвістичних студій, для літературознавчих, історичних студій. І коли ми дивимося його історію нової арабської літератури, то ми бачимо, що величезна частина цієї унікальної роботи присвячена Лівану. Тому наше завдання було перекласти його роботи арабською мовою, і ми це зробили. І зараз увесь арабський світ може читати і «Бейрутські оповідання» арабською мовою, і може читати поезію «Пальмове гілля» арабською мовою», - сказав посол.

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Учасники круглого столу представили наукову збірку, присвячену питанням актуалізації наукових ідей і теорій Агатангела Кримського в сучасному науковому державно-управлінському дискурсі України «Східні традиції державотворення».

Як повідомлялося, у січні 2021 року виповнюється 150 років від дня народження Агатангела Кримського. Його наукова спадщина - це значний документознавчий контент, присвячений питанням історії, культури, етнографії, державного будівництва, безпеки народів Сходу та Європи.