У Києві відкрили меморіальну дошку Стусу і Світличному

На фасаді Національної академії наук України на вулиці Грушевського, 4 відкрили меморіальну дошку Василю Стусу та Івану Світличному.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба КМДА.

«Маю за честь сьогодні відкрити меморіальну дошку цим великим людям. Василь Стус та Іван Світличний – видатні постаті, Українці з великої літери. Вони багато пережили за свою громадянську позицію», – зазначив директор Департаменту охорони культурної спадщини Олександр Никоряк.

Урочисте відкриття меморіальних дошок Василю Стусу та Івану Світличному / Фото: Павло Багмут, Укрінформ

Встановлення дошки відбулося коштом Київської міської державної адміністрації та за підтримки Київського міського голови Віталія Кличка. У відкритті взяли участь син Василя Стуса Дмитро, родина та громадськість, керівництво Печерської РДА, директор Інституту літератури ім. Т. Шевченка Микола Жулинський, директор Інституту історії НАН України, академік Валерій Смолий, політв’язень, голова Київського товариства політв’язнів і репресованих Олесь Шевченко, політв’язень, який перебував в одному з Василем Стусом концтаборі, останній, хто бачив його живим, Василь Овсієнко, голова Національної спілки письменників України Михайло Сидоржевський.

Іван Світличний і Василь Стус поховані на Байковому кладовищі. Їхні могили розташовані неподалік. Поховали Івана Світличного у вишиванці, подарованій Василем Стусом.

Фото: Павло Багмут, Укрінформ