12 досягнень, які ввійшли до Книги рекордів України (частина 2)

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До Списку-2020 ввійшли: рекорд з врожайності пшениці, рекорд з кількості музичних інструментів, опанованих дитиною, храм, оздоблений Петриківським розписом, найвища вежа з профітролів, найбільший малиновий пиріг, 571 кущ троянд у Житомирі, найбільша вишиванка на Говерлі, державний прапор з соломи на Тернопільщині, найбільше родинне дерево, сходження на Говерлу 100 мешканцями однієї громади, найглибший Wi-Fi зв'язок у шахті на Дніпропетровщині.

За матеріалами Книги рекордів України, частину 1 див. тут